Європа вимагає публічних пояснень від Pfizer за зрив поставок вакцини

Країнам-членам Євросоюзу вкрай не сподобалося повідомлення про те, що поставки вакцини від COVID-19 розробки німецької компанії BioNTech і американської Pfizer відкладуть на кілька тижнів.
Про це повідомляє федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини.
"В останній момент Єврокомісія і країни-члени ЄС були проінформовані про те, що Pfizer Puurs не зможе повністю виконати вже обіцяний обсяг поставок в наступні три-чотири тижні через зміни в роботі на заводі Puurs", – йдеться в заяві міністерства.
За даними німецького МОЗ, Pfizer повідомила, що роботи спрямовані на збільшення з середини лютого виробничого потенціалу. У Берліні "з жалем" сприйняли цю новину, адже компанії самі встановили строки поставок до середини лютого. Німеччина "очікує, що Єврокомісія якомога швидше доб'ється ясності і визначеності від Pfizer стосовно подальших строків поставок".
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Міністри охорони здоров'я Данії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції та Естонії в спільному листі теж висловили стурбованість затримкою поставок вакцини проти коронавірусу BioNTech і Pfizer.
"Ми просимо вас терміново зв'язатися з BioNTech/Pfizer, щоб вимагати публічного пояснення ситуації та наголосити на необхідності забезпечення стабільності і прозорості своєчасних поставок", – цитують ЗМІ лист в Європейську комісію, підписаний шістьма міністрами.
На їхню думку, така ситуація неприйнятна і знижує довіру до процесу вакцинації.
А британське видання The Guardian повідомляє, що Pfizer тимчасово знизить обсяги поставок вакцини від коронавірусу COVID-19 в ЄС у зв'язку з необхідністю збільшити виробничі потужності до 2 млрд доз вакцини в рік з нинішніх 1,3 млрд.
"Тимчасове скорочення (поставок – Ред.) торкнеться всіх європейських країн. Поки точно невідомо, скільки піде часу на те, щоб Pfizer повернулася до максимального рівня виробництва", – цитує газета заяву норвезького Інституту суспільної охорони здоров'я.
Раніше повідомлялося, що компанія Pfizer тимчасово скоротить поставки своєї вакцини проти коронавірусу в Європу.
Також нагадаємо, які країни включилися в гонку вакцин від коронавірусу і хто може змінити ситуацію.
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