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Європарламент хоче вивчити роль Росії в примусовій посадці літака в Мінську

10 червня 2021 1:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Якщо участь росіян у злочинах режиму Олександра Лукашенка буде доведено, проти них запроваджуватимуть санкції

В ICAO хочуть отримати більше інформації про інцидент. Фото: Reuters / W.Rattay

В ICAO хочуть отримати більше інформації про інцидент. Фото: Reuters / W.Rattay

Європарламент має намір закликати Європейський Союз вивчити роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську для затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

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Проект резолюції щодо дій влади Білорусі, голосування з якої має відбутися 10 червня, опубліковано на сайті Європарламенту.

Євродепутати зазначають, що якщо участь росіян у злочинах режиму Олександра Лукашенка буде доведена, то проти них слід запровадити санкції, а посадку літака білоруською владою прямо називають "терористичним актом".

"Розслідування повинно вивчити можливу роль Росії у терористичному акті, скоєному білоруським режимом. Якщо це буде доведено, будь-який громадянин Росії, що прямо або побічно брав участь у цій операції, повинен зазнати санкцій у рамках глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини", – йдеться в оприлюдненому документі.

У Європарламенті також підозрюють Росію і в інших аспектах причетності до режиму Лукашенка, зокрема фінансовій підтримці і допомозі спецслужб.

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Крім того, в резолюції пропонується обмежити доступ білоруських дипломатів в будівлю Європарламенту і розширити санкції проти Білорусі, аж до відключення від системи SWIFT і заборони для европейських компаній працювати з цією країною.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також вважає, що рішення про примусову посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту влада Білорусі ухвалила в координації з Росією.

23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримала Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

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