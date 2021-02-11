Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"

Європейський парламент схвалив резолюцію, в якій міститься заклик до заборони діяльності українського сайту "Миротворець".

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Про це повідомляється на сайті парламенту.

У документі стверджується, що адміністрація ресурсу незаконно використовує "особисті дані сотень людей".

"Європарламент закликає владу рішуче засудити і заборонити діяльність екстремістських і розпалюють ненависть груп і вебсайтів, таких як "Миротворець", які розпалюють напруженість у суспільстві і неправомірно використовують особисті дані сотень людей, включаючи журналістів, політиків і членів меншин", – сказано в повідомленні.

Також в резолюції міститься заклик до влади притягнути до відповідальності винних в нападах на журналістів.

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Як повідомлялося раніше, Європарламент 11 лютого затвердив доповідь про імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС. За що хвалили і лаяли Україну – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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