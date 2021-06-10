Європарламент виступив за жорсткі економічні санкції проти Білорусі

Євродепутати також закликали відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді

Європейський парламент прийняв нову резолюцію по Білорусі, яка передбачає введення нових санкцій.

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Про це повідомляє білоруська служба "Радіо свобода".

Резолюція закликає ЄС:

ввести проти Мінська нові санкції;

тимчасово відключити Білорусь від платіжної системи SWIFT.

До списку санкцій пропонують включити всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair і затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги.

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Також євродепутати закликають заборонити білоруським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх. Крім того, пропонується позбавити білоруське державне телебачення права на трансляцію матчів Євро-2020.

А тим часом Лукашенко посилив покарання за протести. Як повідомляли новини "Сьогодні", невизнаний президент Білорусі підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

Дивіться також кадри зі скандального інтерв'ю затриманого в Білорусі журналіста Романа Протасевича: