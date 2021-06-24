Європі потрібен прямий діалог з Путіним – Меркель

Канцлер Німеччини вважає, що лідери ЄС повинні налагодити прямий контакт з російським президентом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз повинен налагодити прямий діалог з керівництвом Росії. При цьому європейським країнам необхідно виробити єдиний підхід до "провокацій" з боку Москви.

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Про це Ангела Меркель заявила під час виступи в Бундестазі.

"На мою думку, ми, Європейський союз, повинні шукати прямого контакту з Росією і російським президентом", – сказала Меркель.

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коментуючи недавню зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, Ангела Меркель заявила, що ЄС теж не повинен усуватися від діалогу.

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"На порядку денному повинні бути спільні стратегічні інтереси (c Росією – Ред.), Наприклад, область захисту клімату і, звичайно, сфера миру і безпеки, врегулювання ситуації в Лівії та Сирії", – зазначила канцлер.

У той же час, за її словами, також необхідно навчитися протистояти "гібридному наступу" Росії.

Раніше повідомлялося, що після женевського саміту США – Росія лідери Німеччини і Франції вирішили запроситипрезидента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Євросоюзу.