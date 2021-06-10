Європу може накрити більш заразний штам коронавірусу – ВООЗ

Європі загрожує більш заразний штам коронавірусу. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Європі загрожує поширення більш заразного індійського штаму коронавірусу. Цейрізновид COVID-19, відомий як "дельта-варіант", вже витіснив інші штами в ряді країн.

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Про це заявив під час брифінгу заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

За його словами, цей штам може заражати навіть тих, хто має імунітет.

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"Ми вже це проходили. Влітку минулого року випадки захворювання поступово росли в молодших вікових групах, потім перемістилися в старші вікові групи, що привело до руйнівної спалаху, локдауну і загибелі безлічі людей восени і взимку 2020 року", – сказав він.

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Нагадаємо, ВООЗ продовжила режим глобальної надзвичайної ситуації через коронавірус.

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