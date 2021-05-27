Євросоюз готує економічні санкції щодо Білорусі – Боррель

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet
Через примусову посадку пасажирського літака в аеропорту Мінська міністри закордонних справ країн ЄС мають намір обговорити санкції щодо Білорусі.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає WHBL.
"Ми маємо намір обговорити, як імплементувати це рішення про введення економічних і секторальних санкцій проти Білорусі... Ми почнемо з Білорусі, з захоплення літака і затримання двох пасажирів – це щось таке, що абсолютно неприйнятно", – сказав Боррель.
Також він зазначив, що європейські глави зовнішньополітичних відомств будуть обговорювати:
- ситуацію на Близькому Сході;
- партнерські відносини ЄС з країнами Африки;
- розвиток Індо-Тихоокеанської стратегії ЄС;
- конфлікти в країнах Східного Партнерства, які впливають на безпеку Європейського Союзу.
Як ми писали раніше, глави держав і урядів країн – членів Євросоюзу ухвалилирішення про заборону польотів в ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську