Євросоюз готує економічні санкції щодо Білорусі – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС хочуть обговорити, як виконати рішення про економічні та секторальні санкції

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Через примусову посадку пасажирського літака в аеропорту Мінська міністри закордонних справ країн ЄС мають намір обговорити санкції щодо Білорусі.

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Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає WHBL.

"Ми маємо намір обговорити, як імплементувати це рішення про введення економічних і секторальних санкцій проти Білорусі... Ми почнемо з Білорусі, з захоплення літака і затримання двох пасажирів – це щось таке, що абсолютно неприйнятно", – сказав Боррель.

Також він зазначив, що європейські глави зовнішньополітичних відомств будуть обговорювати:

ситуацію на Близькому Сході;

партнерські відносини ЄС з країнами Африки;

розвиток Індо-Тихоокеанської стратегії ЄС;

конфлікти в країнах Східного Партнерства, які впливають на безпеку Європейського Союзу.

Як ми писали раніше, глави держав і урядів країн – членів Євросоюзу ухвалилирішення про заборону польотів в ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

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