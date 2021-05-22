Євросоюз хоче діалогу з Росією, але Кремль в цьому не зацікавлений

Глава МЗС Австрії заявив, що Росія і ЄС повинні співпрацювати в багатьох сферах, починаючи від питань клімату до енергетики

В Австрії заявили, що ЄС хоче налагодити діалог з Росією

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Євросоюз хоче налагодити діалог з Росією, але на даному етапі Кремль в цьому не зацікавлений.

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Про це він заявив в ефірі радіостанції О1.

"Відносини зараз точно напружені і обтяжені. Як то кажуть, танго танцюють удвох. Європейський союз хоче діалогу. Ми хочемо канали для діалогу, але для цього необхідна відповідна реакція, інша сторона цього теж повинна хотіти", – сказав міністр.

Він заявив, що незважаючи на сигнали, які Євросоюз отримує від Кремля, Росія на даному етапі не зацікавлена в діалозі.

"Австрія завжди робить зусилля для міцного і стійкого каналу діалогу з Москвою", – сказав він.

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На думку Шалленберг, Росія і ЄС повинні співпрацювати в багатьох сферах, починаючи від питань клімату до енергетики.

"Є багато тем, за якими ми хочемо працювати разом і повинні це робити. Ключові слова: клімат, енергетика. Тут ми повинні співпрацювати. Але ми, зрозуміло, не можемо підвести наших цінностей. Я дуже сподіваюся, що тональність незабаром зміниться, щоб ми змогли коли-небудь знайти спосіб співіснування. Те, що зараз це складно, в цьому немає сумнівів", – сказав міністр.

У той же час, він зазначив, що через безліч провокацій в Європі і Євросоюзі, проти Росії ввели санкції.

Відзначимо, що 24-25 травня в Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому обговорять відносини з Росією і ситуацію з пандемією.

Раніше ми повідомляли, що Росія намагається поступово поглинути тимчасово непідконтрольні Києву райони в Луганській і Донецькій областях України, саме з цим, на думку Євросоюзу, пов'язані роздача паспортів місцевим жителям і намір Кремля провести там вибори в Держдуму.