Євросоюз цікавить, чи ефективні вакцини проти нових штамів коронавірусу

В ЄС поки дозволені препарати Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca

Розробників вакцин, дозволених до застосування в Євросоюзі, просять вивчити, наскільки їхні розробки ефективні проти нових штамів коронавірусу – британського, південноафриканського і бразильського.

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Про це повідомляє пресслужба Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

EMA незабаром опублікує аналітичний документ, в якому будуть викладені дані та дослідження, необхідні для підтримки адаптації наявних вакцин до поточних або майбутніх мутацій SARS-CoV-2 в Євросоюзі. В цьому аналітичному документі будуть розглянуті такі питання:

Які варіанти введення нового штаму в наявну затверджену вакцину?

Які будуть мінімальні нормативні вимоги для демонстрації якості, безпеки та ефективності?

Які проміжні дослідження потрібні для впевненості в ефективності вакцини проти нового штаму, чи можна їх використовувати для першої вакцинації чи як бустерну (повторну) вакцину.

EMA дозволила використовувати три вакцини в ЄС: Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, а також препарати компаній Moderna и AstraZeneca. При цьому є побоювання, що деякі з цих мутацій можуть по-різному вплинути на здатність вакцин захищати від інфекцій і хвороб. Однак зниження захисту від легких захворювань не обов'язково означає зниження захисту від серйозних форм хвороби та її ускладнень, для чого EMA хоче зібрати більше доказів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що вакцина AstraZeneca лише на 10% захищає від африканського штаму коронавірусу.

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Також писали, що коронавірус мутує і в Бразилії виявили подвійне зараження різними штамами.

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