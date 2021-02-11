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Євросоюз цікавить, чи ефективні вакцини проти нових штамів коронавірусу

11 лютого, 14:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В ЄС поки дозволені препарати Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca

Розробників вакцин, дозволених до застосування в Євросоюзі, просять вивчити, наскільки їхні розробки ефективні проти нових штамів коронавірусу – британського, південноафриканського і бразильського.

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Про це повідомляє пресслужба Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

EMA незабаром опублікує аналітичний документ, в якому будуть викладені дані та дослідження, необхідні для підтримки адаптації наявних вакцин до поточних або майбутніх мутацій SARS-CoV-2 в Євросоюзі. В цьому аналітичному документі будуть розглянуті такі питання:

  • Які варіанти введення нового штаму в наявну затверджену вакцину?
  • Які будуть мінімальні нормативні вимоги для демонстрації якості, безпеки та ефективності?
  • Які проміжні дослідження потрібні для впевненості в ефективності вакцини проти нового штаму, чи можна їх використовувати для першої вакцинації чи як бустерну (повторну) вакцину.

EMA дозволила використовувати три вакцини в ЄС: Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, а також препарати компаній Moderna и AstraZeneca. При цьому є побоювання, що деякі з цих мутацій можуть по-різному вплинути на здатність вакцин захищати від інфекцій і хвороб. Однак зниження захисту від легких захворювань не обов'язково означає зниження захисту від серйозних форм хвороби та її ускладнень, для чого EMA хоче зібрати більше доказів.

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Нагадаємо, раніше повідомляли, що вакцина AstraZeneca лише на 10% захищає від африканського штаму коронавірусу.

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Також писали, що коронавірус мутує і в Бразилії виявили подвійне зараження різними штамами.

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Бразилія Великобританія ПАР ЄС Африка вакцинація штам вакцина ефективність

Джерело: Сьогодні

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