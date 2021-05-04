Євросоюз може схвалити застосовувану в Україні китайську вакцину SinoVac

Регулюючий орган Європейського Союзу оголосив у вівторок, 4 травня, що почав перевірку китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac для оцінки її ефективності і безпеки, що є першим кроком до можливого схвалення для використання в 27 країнах-членах ЄС.

Реклама

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що його рішення про початок перевірки засноване на попередніх результатах лабораторних досліджень і клінічних досліджень.

"Ці дослідження показують, що вакцина викликає вироблення антитіл, які борються з коронавірусом і можуть допомогти захистити від хвороби", – йдеться в заяві агентства.

EMA, яке на цей момент схвалило чотири вакцини проти коронавірусу, додало, що ще не було подано заявку на отримання дозволу на продаж вакцини SinoVac. Агентство також проводить поточні перевірки трьох інших вакцин: німецької CureVac, американської Novavax і російської Sputnik V.

Реклама

Читайте також: Вакцинам Sinovac Biotech можна довіряти? У МОЗ відповіли

Агентство заявило, що його експерти будуть "оцінювати дані у міру їхнього надходження, щоб вирішити, чи має препарат перевагу над ризиками" вакцини. Поточна перевірка триватиме, доки "не буде достатньо доказів для офіційної заяви на отримання дозволу на продаж", – заявили в EMA, додавши, що не можуть передбачити строки перевірки.

Оголошення з амстердамського агентства було зроблено наступного дня після того, як високопоставлений чиновник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що цього тижня ВООЗ має намір вирішити, чи схвалювати дві китайські вакцини від COVID-19 для екстреного використання.

Таке схвалення стане першим випадком, коли китайську вакцину буде внесено в список екстреного використання від агентства охорони здоров'я ООН, і викличе ширше впровадження китайських вакцин, які вже використовують у деяких країнах за межами Китаю, в тому числі і в Україні.

Нагадаємо, 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac проти COVID-19. Це ще 500 000 доз.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу