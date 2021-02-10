Євросоюз може скасувати санкції проти сина Януковича – ЗМІ

Європейський Союз може прибрати з чорного списку низку колишніх українських чиновників, включно із сином президента-втікача Віктора Януковича, якщо українська влада не надасть матеріали, що підтверджують необхідність санкцій.

Реклама

Про це заявляє журналіст Рікард Йозвяк.

"ЄС може скасувати санкції проти сина Януковича Олександра і, можливо, декількох інших, таких як колишній в.о. прем'єра Сергій Арбузов, Олександр Клименко та Дмитро Табачник. ЄС змушений робити такі кроки через ненадання Києвом доказів задля збереження їх у списку", – написав він 10 лютого в Twitter.

Нагадаємо, що після втечі Януковича і низки наближених до нього чиновників з України 2014 року ЄС ввів проти них санкції, заморозивши їх активи і заборонивши їм в'їжджати до країн співдружності. Відтоді санкції щорічно продовжувалися, не став винятком і 2020 рік. Але термін їхньої дії спливає 6 березня. Наразі в чорному списку залишаються 10 чиновників.

Ми також писали, що в січні слідчі ДБР за погодженням з прокурорами Офісу генерального прокурора повідомили Віктору Януковичу про підозру в державній зраді.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама