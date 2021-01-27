Євросоюз може подати на AstraZeneca в суд

Держави Європейського союзу повинні посилити тиск на британо-шведсккую фармацевтичну компанію AstraZeneca за зволікання з поставками вакцин і подумати про залучення компанії до відповідальності через суд.

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Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічc, передає DW.

"Ця можливість (притягнення до суду. – Ред.) має бути розглянута і скоординована країнами ЄС", – сказав Рінкевічc.

Тим часом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликала виробників вакцин, які підписали контракти з ЄС, виконати свої зобов'язання, оскільки, за її словами, Європа внесла багатомільярдні суми на розробку препаратів від коронавірусу і тепер очікує виконання зобов'язань перед нею.

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За словами Фон дер Ляєн, Брюссель має намір створити механізм контролю за експортом вакцин за межі ЄС.

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Нагадаємо, проблеми у виробництві вакцини AstraZeneca виникли через зниження продуктивностіна підприємствах у Євросоюзі, які беруть участь у ланцюжку поставок.

Раніше в компанії заявили, що кількість доступних вакцин AstraZeneca буде на 60% менше, ніж очікувалося, у зв'язку з виробничими проблемами.

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