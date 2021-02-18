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Євросоюз недоотримав близько 10 млн доз вакцини Pfizer – ЗМІ

18 лютого, 05:36

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Компанія обіцяє доставити всі обіцяні вакцини до кінця березня

Компанія Pfizer ще не поставила до Європейського союзу близько 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, які мали бути отримані ще в грудні – це третина від обіцяної поставки.

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Про це з посиланням на офіційних осіб ЄС повідомляє Reuters.

Представник ЄС, який безпосередньо бере участь у переговорах з американською компанією, розповів агентству, що цього тижня Pfizer доставила в ЄС 4,8 мільйона доз вакцини проти коронавірусу, розробленої спільно з німецьким партнером BioNTech.

Загалом на сьогодні Євросоюз отримав вже близько 28 мільйонів доз вакцини, але це, за словами джерел, все ще приблизно на 10 мільйонів доз менше, ніж обіцяла поставити Pfizer.

Ще один чиновник ЄС, який брав участь у переговорах з виробниками вакцин, підтвердив дефіцит, але сказав, що компанія зобов'язалася доставити ці дози до кінця березня.

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У Pfizer відмовилися від коментарів, заявивши, що графіки поставок – конфіденційна інформація. Не відповіли на запит агентством коментаря про проблеми з поставками вакцини і в Європейській комісії.

Нагадаємо, 16 лютого американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні.

Ми також повідомляли, що компанія Pfizer має намір значно скоротити час виробництва вакцини від COVID-19 – з 110 до 60 днів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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