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Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

23 червня 2021 14:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Офіційний документ про нові обмеження для Білорусі можуть опублікувати вже 24 червня – вони торкнуться економіки республіки

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 23 червня, Європейський союз схвалив введення секторальних економічних санкцій проти Білорусі.

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Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Так звана письмова процедура починається найближчим часом і повинна бути завершена завтра. Це означає, що санкції можуть бути опубліковані в офіційному журналі ЄС завтра пізно ввечері", – зазначив він.

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Отже, санкції будуть затверджені перед початком саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня в Брюсселі.

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Раніше ми повідомляли, що країни Європейського Союзу склали санкційні списки, пов'язані з примусовою посадкою в Мінську лайнера Ryanair і подальшим арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Під удар потрапили три великі сектори білоруської економіки – калійна, нафтова індустрія і банки.

Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:

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