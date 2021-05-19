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Євросоюз відкриє кордони для туристів з третіх країн – але є умова

19 травня, 18:27

Віталій Семченко Віталій Семченко

При цьому всі мандрівники повинні пройти повний курс імунізації від коронавірусу схваленими вакцинами

Туристи повинні пройти повний курс вакцинації. Фото: колаж "Сьогодні"

Туристи повинні пройти повний курс вакцинації. Фото: колаж "Сьогодні"

Посли країн-членів Євросоюзу прийняли рішення дозволити в'їзд громадянам третіх країн. Однак є умова – туристи повинні пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС домовилися оновити підхід до подорожей з-за меж Європейського союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами", – сказав представник Єврокомісії.

Читайте також: Євросоюз обновив список країн, звідки дозволено в'їзд. Чи ввійшла до нього Україна

Рада також має намір розширити список країн з хорошою епідемічною ситуацією, який буде заснований на нових параметрах.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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"Разом з тим, щоб зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада погодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що нові рекомендації тепер повинні бути затверджені Радою ЄС.

Як повідомлялося раніше, уряд Греції офіційно дозволивв'їзд туристам з України з 14 травня. Відпочити в цій країні можна буде при дотриманні ряду умов.

Крім того, після 20 травня іспанська влада теж сподівається почати приймати іноземних туристівз третіх країн.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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