Євросоюз створив фонд миру на 5 млрд євро: на що підуть гроші

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення створити Європейський фонд миру, який має підвищити здатність ЄС запобігати конфліктам в іноземних державах, зберігати мир і підтримувати міжнародну стабільність.
Про це 22 березня повідомила пресслужба Євросоюзу.
ЄФМ має стати новим фінансовим інструментом ЄС, який охопить всі його зовнішні дії "з військовими або оборонними наслідками".
Фонд має позабюджетний характер – він фінансуватиметься коштом внесків країн – членів ЄС. Його бюджет на 2021-2027 роки має становити 5 млрд євро. Гроші підуть на всі військові операції, що не фінансуються із загального бюджету Євросоюзу.
Зокрема, кошти з фонду зможуть витрачати на таке:
- фінансування миротворчих операцій;
- навчання збройних сил країн-партнерів;
- постачання військового і оборонного устаткування;
- будівництво інфраструктури;
- допомога на запит третіх країн, регіональних або міжнародних організацій.
"Заходи щодо надання допомоги будуть належати до чіткої та послідовної політичної стратегії та супроводжуватимуться ретельною оцінкою ризиків і надійними гарантіями", – йдеться в заяві.
Європейський фонд миру замінить створений у 2004 році механізм Athena і Африканський фонд миру.
"Тепер ЄС зможе зробити свій внесок у фінансування військових операцій з підтримання миру і заходів допомоги для наших партнерів у будь-якій точці світу", – заявили в Раді ЄС.
Нагадаємо, у жовтні минулого року український Кабінет Міністрів схвалив проєкти трьох угод з Європейською комісією, які допускають отримання майже 2 млрд грн для розвитку реформ, боротьби зі змінами клімату, а також для допомоги потерпілим від війни й окупації.
А в грудні Євросоюз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в 600 млн євро.
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