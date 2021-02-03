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Євросоюз запевнив: вакцина для України – в пріоритеті у ЄС

3 лютого, 15:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вакцина надійде в Україну протягом місяця, каже Матті Маасікас

Україна почне отримувати вакцини від коронавірусу в рамках програми Фонду глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 (COVAX) вже в лютому.

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Як повідомляє Укрінформ, про це голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Сьогодні на перше місце вийшло питання щеплення проти вірусу. Вакцини у рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть надходити вже в лютому. Україна та інші сусідні країни є пріоритетом для Євросоюзу", – сказав Маасікас.

Він нагадав, що ЄС оперативно відреагував на виклики пандемії і оперативно надав Україні 190 млн євро допомоги та 1,2 млрд фінансової підтримки.

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Нагадаємо, у лютому Україна в рамках COVAX отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

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Однак масова вакцинація українців від коронавірусу почнеться через чотири місяці.

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ЄС вакцинація вакцина коронавірус представництво Матті Маасікас COVID-19 COVAX

Джерело: Сьогодні

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