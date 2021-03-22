Євросоюзу "абсолютно не потрібна" російська вакцина Sputnik V – єврокомісар

Європейський Союз не має потреби в російській вакцині Sputnik V від COVID-19, йому достатньо вакцин, що виробляються в Європі, щоб домогтися імунітету на всьому континенті.
Про це заявив глава цільової групи Єврокомісії з вакцин Тьєррі Бретон, передає Reuters.
"Нам абсолютно не потрібен Sputnik V. Сьогодні у нас явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, а, отже, на 14 липня у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті", – сказав єврокомісар.
Водночас Бретон вважає, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно, але пріоритет слід віддавати європейцям.
"Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", – сказав він.
Слід зазначити, що останнім часом країни Європейського Союзу все більше поглядають у бік російської вакцини "Супутник V" через проблеми з поставками вже визнаних препаратів проти COVID-19.
Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія дозволила країнам ЄС закуповувати "Супутник V", але відповідальність за наслідки після застосування російської вакцини цілком поклали на плечі місцевої влади.
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