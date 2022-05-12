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Фінляндії та Швеції нададуть членство в НАТО швидко – дипломати

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 травня, 04:14
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Після цього союзники проведуть більше військових навчань у двох країнах
У НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція подадуть заявку на вступ.
У НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція подадуть заявку на вступ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Північноатлантичному альянсі очікують, що Фінляндія та Швеція подадуть заявку на вступ до НАТО і швидко нададуть їм членство, оскільки вторгнення Росії в Україну змушує "радикально переосмислити європейську безпеку".

Про це пише Reuters, посилаючись на слова п'ятьох дипломатів та офіційних осіб НАТО.

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Рішення двох країн

За їхніми словами, протягом року після ратифікації свого членства союзники нададуть збільшену військову присутність у скандинавському регіоні, проведуть більше військових навчань та військово-морського патрулювання в Балтійському морі та, можливо, перекинуть американські та британські сили через Фінляндію та Швецію.

Водночас зазначається, що Фінляндія та Швеція не виграють від статті НАТО про колективну оборону, згідно з якою напад на одного союзника є нападом на всіх, доки парламенти всіх 30 держав-членів не ратифікують це рішення.

Очікується, що президент Фінляндії Саулі Нііністе оголосить про свою позицію в четвер, 12 травня, що розглядатиметься як офіційне підтвердження рішення Гельсінкі про приєднання до НАТО. Також у неділю, 15 травня, у Швеції ухвалять рішення про те, чи варто відмовлятися від багаторічної опозиції членства в НАТО.

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"Так, вони подадуть заявку, і їм буде надано членство", – сказав один високопоставлений дипломат на умовах анонімності.

Другий дипломат зазначив, що "Якщо не зараз, то коли?", а третій – що Росія не в змозі атакувати "північні країни". Проте вони заявили, що Москва може оголосити, що переміщає ракети, інше озброєння та бронетехніку ближче до кордону з Фінляндією.

Деякі дипломати очікували, що Фінляндія і Швеція подадуть заявку на членство в НАТО за кілька тижнів до саміту в Мадриді, щоб отримати схвалення, на якому будуть присутні всі союзні лідери включно з президентом США Джо Байденом.

Як стверджується, це було б символічно для НАТО, оскільки саме на саміті союзників у Мадриді у 1997 році Угорщині, Польщі та Чеській Республіці було запропоновано приєднатися до першої з кількох хвиль розширення НАТО на схід.

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Нагадаємо, фінська газета Iltalehti, посилаючись на анонімні джерела в уряді, повідомляла, що Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на вступ до НАТО вже 12 травня.

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