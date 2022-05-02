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Фінляндія збудує нову огорожу на кордоні з РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 06:46
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Протяжність кордону Фінляндії та Росії становить 1343 кілометри
Кордон Фінляндії та Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Кордон Фінляндії та Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Фінляндія хоче посилити безпеку на своєму кордоні з РФ. Так, на критично важливих ділянках східного кордону планують встановити ефективніші прикордонні загородження.

Про це повідомляє mtvuutiset.fi.

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Зазначається, що в даний час кордон між Фінляндією та РФ огороджено лише "тонким і іржавим парканом з колючого дроту".

Командир прикордонної служби Північної Карелії полковник Марк Турунен заявив, що оцінка необхідності встановлення нових прикордонних огорож проводиться "на паперовому рівні".

"Якщо таке рішення ухвалять (будувати прикордонні огорожі), то ми будемо діяти контрольовано і планово. Розпочати будівництво парканів на східному кордоні чи то на найважливіших ділянках, чи ширше – велике рішення. Це серйозна зміна в нашій системі і тому вимагає прийняття рішень на вищому рівні", – сказав він.

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Турунен не прокоментував, скільки має бути збудовано прикордонного паркану на кордоні або яка довжина критичних ділянок.

Командир додав, що пункти пропуску на кордоні та прилеглі до них місця, природно, є найнебезпечнішими місцями. Але поблизу російського кордону є й інші зони ризику. Докладнішої інформації він не надав.

У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії розповідають, що підготовка до будівництва прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності країни.

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