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Фінляндія прискорює процес приєднання до НАТО: коли ухвалять рішення

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 11:20
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Країна вирішила не чекати на саміт Північноатлантичного альянсу
Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на вступ до НАТО ближче до середини травня.
Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на вступ до НАТО ближче до середини травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на вступ до НАТО вже 12 травня.

Про це повідомляє фінська газета Iltalehti, посилаючись на анонімні джерела в уряді.

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Зазначається, що країна вирішила не чекати на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться наприкінці червня, а прискорити процес приєднання до НАТО.

Водночас рішення ухвалюватиметься у два етапи: спочатку президент країни оголосить про свою позитивну позицію з цього питання, а потім парламент підтримає його рішення.

Раніше фінський парламент підтримав вступ країни до НАТО. Рішення схвалив 121 депутат, проти було 12 депутатів.

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Нагадаємо, голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що якщо Фінляндія стане членом НАТО, вона направить війська до країн Балтії.

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