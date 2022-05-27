Фінляндія виступила проти "особливих" умов для України щодо вступу в ЄС

Водночас Санна Марін під час поїздки до Києва заявила, що Україна входить до європейської родини

Санна Марін відреагувала на членство у ЄС для України. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що Гельсінкі підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Але там не вважають за можливе зробити для неї виняток із критеріїв, за якими Євросоюз приймає нових членів.

Про це Санна Марін розповіла в інтерв'ю після візиту до Києва, передає Helsingin Sanomat.

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Санна Марін під час поїздки до Києва заявила, що Україна входить до європейської родини та Фінляндія підтримує її на шляху до ЄС, але без "прискореного вступу".

"Я не бачу, як ми могли би зробити виняток – у тому сенсі, що країна має відповідати певним критеріям. Я відкрита до того, щоб надати Україні статус кандидата… Але те, що країна його отримала, не означає, що вона вже завтра стане членом ЄС. Для досягнення членства потрібно зробити чималу роботу", – наголосила Санна Марін.

Франція дала чесну відповідь, скільки Україні чекати на вступ в ЄС

Заявка України на вступ до Європейського Союзу займе щонайменше 15 або 20 років. Про це заявив міністр у європейських справах Франції Клеман Бон, просуваючи альтернативну пропозицію президента Еммануеля Макрона щодо створення нової "європейської політичної спільноти", включно з Україною.

"Якщо ми говоримо, що Україна приєднається до Євросоюзу через пів року, рік, два роки, ми брешемо. Це займе дуже багато часу, безсумнівно, 15 чи 20 років. Я не хочу, щоб ми продавали українцям ілюзії та брехню. Якщо ми говоримо українцям "Ласкаво просимо до Євросоюзу, але ви не до кінця читали договір, у виносці написано: "Гей, це буде через 15 років", то я думаю, ми готуємо ґрунт для розчарування цілого покоління українців", – сказав він.

Далі французький міністр заявив, що недавня пропозиція Макрона про створення нової європейської політичної спільноти за межами ЄС, включно з Україною, "не є альтернативою" будь-якому членству в ЄС для України і "не перешкоджає її майбутньому членству в ЄС".

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"Це додатковий проєкт до Європейського Союзу, який може запропонувати конкретний політичний проєкт країнам, які не перебувають у центрі Європейського Союзу, але хочуть стати ближчими до Союзу", – сказав міністр.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на проєкт, запропонований Макроном, заявив у своєму виступі в суботу, що будь-яка альтернатива заявці України на вступ до Європейського Союзу буде "компромісом" з Росією.

Що пропонував Макрон

Президент Франції запропонував створити нову організацію в Європі, яка б допомогла демократичним європейським країнам отримати нові можливості співпраці без обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому.

Макрон говорить про можливості:

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політичні

безпекові

енергетичні та транспортні

інвестиційні

інфраструктурні

перетину кордонів.

Проте такий формат співробітництва не влаштовує Україну.

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