Франція посилює карантин через нові штами COVID-19: що буде заборонено

У Франції для запобігання поширенню нових варіантів коронавірусу влада посилює карантинні обмеження.

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Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс, передає Xinhua.

За його словами, будуть введені обмеження для міжобласних поїздок і встановлена комендантська година.

Північний департамент Па-де-Кале встановлює комендантську годину, починаючи з 6 березня. Люди повинні будуть знаходитися в суботу вдома з 6:00 до 18:00.

У трьох департаментах – Верхні Альпи, Ена і Про можуть закрити торгові центри і посилити носіння масок у всіх міських районах.

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За статистикою, у Франції за весь час з початку пандемії коронавірусу захворіли 3,84 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 87 тисяч осіб.

Вже незабаром Франція може обзавестися ще однією вакциною від коронавірусу- на додачу до Sanofi про початок випробувань свого препарату повідомила і біотехнологічна компанія Xenothera.

Нагадаємо, що влада Франції вирішила перетворити нічні клуби на центри екстреної вакцинації від коронавірусу.

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