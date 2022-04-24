Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Французи за кордоном почали голосувати в другому турі президентських виборів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 08:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди стоять у черзі протягом кількох годин, щоб проголосувати
У виборчих списках у США зареєстровано понад 130 000 французів.
У виборчих списках у США зареєстровано понад 130 000 французів. / Фото: Колаж: Сьогодні, TVA Nouvelles

Французи приходять до Палацу конгресів у Монреалі, щоб скористатися своїм правом голосу у другому турі президентських виборів.

Про це пише TVA Nouvelles.

Реклама

Що відбувається

Як і в першому турі, виборці мають стояти в черзі протягом кількох годин, щоб проголосувати. У виборчих списках США зареєстровано понад 130 000 французів, у Канаді – трохи більше ніж 100 000.

Зазначається, що деякі люди вже стояли з 6 ранку, щоб уникнути довгої черги. Виборчі дільниці відкрилися 23 квітня о 08:00 та працювали до 19:00. Водночас опитування віддають перемогу Еммануелю Макрону, але з меншим відривом, ніж у 2017 році.

Фото – TVA Nouvelles.
Фото – TVA Nouvelles.

Реклама

"Заблокувати кандидата"

Видання пише, що не один громадянин Франції перед Палацом конгресів у Монреалі чи коледжем Станіслас у Квебеку, де проходили голосування, обмовився про те, що потрібно проголосувати так, щоб "заблокувати кандидата".

"Я голосував на трьох президентських виборах, а на останніх двох голосував за блокування кандидата. Це справжнє розчарування, щоб зробити це. Я воліла б голосувати за ідеї", – висловилася одна з тих, хто голосує.

Як зазначається, у французів виникло почуття дежавю, коли стали відомі результати першого туру, і вони дізналися, що їм знову доведеться обирати між Еммануелем Макроном та Марін Ле Пен.

"Насправді ми повертаємось на п'ять років тому", – резюмувала Дельфіна Фромантен перед офісом у Квебеку.

Нагадаємо, нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, що відбувся 10 квітня. На другому місці – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур розпочався сьогодні, 24 квітня.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти