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G7 і ЄС зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України

13 квітня, 01:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У "Великій сімці" і Євросоюзі назвали дії РФ небезпечними і дестабілізуючими, а Україну похвалили за стриману позицію

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США) і високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель глибоко стурбовані нарощуванням Росією військ біля східного кордону України і в незаконно окупованому Криму і закликають негайно припинити провокації і знизити напруженість.

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Про це йдеться в спільній заяві G7 і ЄС, опублікованій на сайті Держдепу.

"Великомасштабні пересування військ без попереднього повідомлення є небезпечною і дестабілізуючою діяльністю. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до її міжнародних зобов'язань", – йдеться в документі.

Глави МЗС і Боррель учергове підтвердили незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і підтримали її "стриману позицію".

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"Ми закликаємо всі сторони конструктивно брати участь у Тристоронній контактній групі за пропозиціями ОБСЄ про підтвердження і зміцнення режиму припинення вогню", – підкреслили в G7.

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Нагадаємо, раніше США і НАТО вже висловили свою стурбованість у зв'язку з діями Росії і пригрозили Кремлю різкою реакцією у разі, якщо він зважиться піти в новий наступ на Україну.

За словами прес-секретаря президента України Юлії Мендель, на кордоні з Україною зосереджено понад 80 тисяч російських військових: понад 40 тисяч – на східному кордоні, і ще 40 тисяч – в окупованому Криму.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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