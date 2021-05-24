Генпрокуратура Литви почала розслідування захоплення літака Білоруссю

Поліція опитує свідків примусової посадки лайнера Ryanair і затримання людей у Білорусі – пасажирів літака, який прибув увечері в Вільнюс

Літак Ryanair приземлився в Вільнюсі. Фото Andrius Sytas/Reuters

Генеральна прокуратура Литви, громадяни якої летіли рейсом Афіни – Вільнюс компанії Ryanair, примусово перерваного 23 травня владою Білорусі, почала досудове розслідування інциденту із "захопленням літака". Розслідування проводить Бюро кримінальної поліції країни.

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Про це повідомила речник литовської Генпрокуратури Еляна Мартінонене, передає Delfi.

"Розпочате досудове розслідування захоплення літака і забороненого міжнародним правом поводження з людьми", – заявила вона.

У поліції Литви повідомили, що проводять розслідування "за двома статтями Кримінального кодексу про примусове зникнення і захоплення літака".

Вже ідентифіковані і будуть опитані перші свідки, збираються матеріали, ведеться співпраця з прокурорами і посадовими особами інших країн Євросоюзу.

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Наразі співробітники поліції проводять "певні процесуальні дії" в аеропорту, опитують пасажирів рейсу і членів екіпажу, що прилетіли до Вільнюса.

"Працює велика команда слідчих, щоб не затримувати людей, ми швидко опитуємо всіх і збираємо всі дані" , – розповів глава Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс.

Більш детальну інформацію про розслідування Кішкіс пообіцяв надати в понеділок.

Нагадаємо, у неділю в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, у якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку у Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську