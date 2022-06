Німеччина активно відмовляє постачати західні танки в Україну – ЗМІ

Іспанія розглядала можливість постачання 40 старих бойових танків "Леопард" німецького виробництва Україні, однак, насправді все виявилося не так просто.

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначається, для доставки танків потрібно схвалення Берліна – і якби в Німеччині на це погодилися, то це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки в Україну.

Видання пише, що, зважаючи на все, план просочився в Мадрид до того, як хтось в іспанському уряді, "знайомий з цією темою, втрутився, як трохи глузливо заявили у федеральному уряді".

Зараз, як повідомляється, йдеться максимум про десяти танках – І це рішення теж на балансі. Крім цього, танки 1990-х років "настільки занепали", що будуть готові до відправки тільки через "багато місяців".

Журналіст Штеффен Людке відзначив у себе в Twitter, що якщо це все правда, то показує, що уряд Німеччини не тільки не постачає західні танки в Україну, а й активно відмовляє союзників робити це – тоді як український уряд, схоже, все більше і більше "відчайдушно намагається отримати тяжке озброєння".

#Spain considered delivering #Leopard tanks Ukraine. Then Berlin told them off, згідно з @derspiegel info @MelAmann .



З огляду на основні джерела, warned, що цей щабель був відхилений від інформаційної згоди з West not to supply Kiev with western tanks 1/4 pic.twitter.com/Sw2wFShkEv