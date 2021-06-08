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Німеччина і Франція очікують від Росії позитивного вкладу у врегулювання на Донбасі

8 червня, 01:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Війна на сході України стала основною темою телефонних переговорів Гайко Мааса і Жан-Іва Ле Дріана з Сергієм Лавровим

Міністри закордонних справ Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликали Кремль на тлі нещодавнього "пересування військ і маневрів" біля кордонів України дотримуватися "вимоги прозорості" на основі Віденської конвенції.

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Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини за підсумками бесіди.

Німецький і французький міністри вважають, що майбутня перша річниця угоди про додаткові заходи зі стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутої Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року може стати певною віхою, щоб знову підтвердити режим припинення вогню.

Німеччина і Франція також заявили про свої "постійні зусилля" у рамках "нормандського формату" для досягнення істотного прогресу у вирішенні військового конфлікту на сході України і закликали Росію зробити позитивний внесок у його врегулювання.

"Міністри обговорили статус переговорів з реалізації Мінських домовленостей 2014/2015 років та висновки Паризького саміту від грудня 2019 року. Росію закликали внести позитивний внесок у врегулювання конфлікту", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в понеділок глава Європейської ради Шарль Мішель заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що Євросоюз засуджує незаконні, провокаційні і підривні дії Росії щодо ЄС – з цього питання країни співдружності солідарні.

Що відбувалося в Україні і світі 7 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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