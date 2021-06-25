Німеччина відкрила кордони для вакцинованих українців: як потрапити в країну

Дорослі повинні отримати два щеплення проти коронавірусу, а якщо хворіли напередодні – одне

Після відкриття кордонів Іспанії Німеччина теж дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

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Про це пише пресслужба посольства Німеччини в Україні.

Зазначається, що українці зможуть відвідати Німеччину, якщо вакцинувалися такими препаратами:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Для тих, хто перехворів ковідом, щеплення може складатися тільки з однієї дози вакцини. Їм буде необхідно довести, що перед цим вони перехворіли на COVID-19 – надати довідку з позитивним результатом ПЛР-тесту. Довідка може бути в електронному вигляді або в паперовій формі.

Що ще потрібно знати, щоб потрапити до Німеччини?

потрібно надати цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації у цифровій/паперовій формі. Документ може бути на німецькій, англійській, французькій, італійській або іспанською мові;

невакциновані українці до 12 років можуть в'їхати у країну при негативному ПЛР або антиген-тесті;

дітям до шести років жодного підтвердження ПЛР-тесту не потрібно.

Нагадаємо, раніше Ізраїль відкрив кордони для українців. Для в'їзду громадяни повинні отримати спеціальний дозвіл, зробити ПЛР-тест на коронавірус і відбути самоізоляцію.

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Також ми пояснювали, що має бути в документі, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19.

До речі, ми розповідали, що ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

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