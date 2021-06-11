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Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня – чи зможуть поїхати українці?

11 червня 2021 15:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

Поїздки будуть дозволені для країн з показником захворюваності нижче 200 на 100 тис. осіб протягом останніх семи днів

Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня

Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня / Фото: Pixabay

Влада Німеччини скасує обмеження на в'їзд для іноземних туристів. Однак країни повинні відповідати певним показникам з захворюваності на COVID-19.

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Про це повідомляє Bild.

За словами міністра закордонних справ Хайко Маасу, поїздки будуть дозволені для країн з показником захворюваності нижче 200 на 100 тис. осіб протягом останніх семи днів.

"Це можливо, тому що в майбутньому в Європі з'являться чіткі загальні правила поводження з тими, хто був вакцинований, з тими, хто одужав, і з тими, хто пройшов тестування", – сказано в матеріалі.

На сьогоднішній день в Україні показник захворюваності становить 65 на 100 тисяч осіб.

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Як повідомлялося раніше, Іспанія з 7 червня відкрила кордонидля іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно пройти курс вакцинації від коронавірусу.

Також ми писали, що потрапити до Хорватії тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їздудля тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.

В яких ще країнах чекають на українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться в сюжеті:

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