Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня – чи зможуть поїхати українці?

Німеччина скасує обмеження на в'їзд з 1 липня / Фото: Pixabay
Влада Німеччини скасує обмеження на в'їзд для іноземних туристів. Однак країни повинні відповідати певним показникам з захворюваності на COVID-19.
Про це повідомляє Bild.
За словами міністра закордонних справ Хайко Маасу, поїздки будуть дозволені для країн з показником захворюваності нижче 200 на 100 тис. осіб протягом останніх семи днів.
"Це можливо, тому що в майбутньому в Європі з'являться чіткі загальні правила поводження з тими, хто був вакцинований, з тими, хто одужав, і з тими, хто пройшов тестування", – сказано в матеріалі.
На сьогоднішній день в Україні показник захворюваності становить 65 на 100 тисяч осіб.
Як повідомлялося раніше, Іспанія з 7 червня відкрила кордонидля іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно пройти курс вакцинації від коронавірусу.
Також ми писали, що потрапити до Хорватії тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їздудля тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.
В яких ще країнах чекають на українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться в сюжеті: