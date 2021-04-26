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Німеччина зажадала від Росії скасувати обмеження судноплавства у Чорному морі

26 квітня, 15:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Росія нагнітає обстановку в Чорному та Азовському морях, а це не подобається Берліну

Берлін обурило рішення Москви на пів року закрити прохід у трьох районах Чорного моря для іноземних кораблів, де нібито будуть проходити військові навчання російського флоту.

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Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник пише у своєму Twitter.

За його словами, уряд Німеччини засудив "безпрецедентні" протиправні кроки Росії, спрямовані на обмеження свободи судноплавства у Чорному морі в напрямку Керченської протоки.

Офіційний Берлін закликали вжити всіх можливих заходів задля негайного скасування Москвою цього свавільного рішення.

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Нагадаємо, тижнем раніше заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що коли Росія перекрила Керченську протоку для проходу військових кораблів інших держав, у тому числі й України, то діяла згідно з міжнародними домовленостями. Однак при цьому він "заспокоїв" Київ, що заборони торгового судноплавства на Азові не буде.

Також повідомлялося, що Росія продовжує нагнітати ситуацію у приморських регіонах України. Вона стягувала в Чорне море військові кораблі й авіацію, обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря.

Незважаючи на те, що в РФ заявили про відвід військ від кордону з Україною, країна перекинула 15 кораблів Каспійської флотилії в Азово-Чорноморський регіон.

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Німеччина Чорне море Азов Керченський пролив обмеження судноплавство Андрій Мельник

Джерело: Сьогодні

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