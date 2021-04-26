Німеччина зажадала від Росії скасувати обмеження судноплавства у Чорному морі

Берлін обурило рішення Москви на пів року закрити прохід у трьох районах Чорного моря для іноземних кораблів, де нібито будуть проходити військові навчання російського флоту.
Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник пише у своєму Twitter.
За його словами, уряд Німеччини засудив "безпрецедентні" протиправні кроки Росії, спрямовані на обмеження свободи судноплавства у Чорному морі в напрямку Керченської протоки.
Офіційний Берлін закликали вжити всіх можливих заходів задля негайного скасування Москвою цього свавільного рішення.
Нагадаємо, тижнем раніше заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що коли Росія перекрила Керченську протоку для проходу військових кораблів інших держав, у тому числі й України, то діяла згідно з міжнародними домовленостями. Однак при цьому він "заспокоїв" Київ, що заборони торгового судноплавства на Азові не буде.
Також повідомлялося, що Росія продовжує нагнітати ситуацію у приморських регіонах України. Вона стягувала в Чорне море військові кораблі й авіацію, обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря.
Незважаючи на те, що в РФ заявили про відвід військ від кордону з Україною, країна перекинула 15 кораблів Каспійської флотилії в Азово-Чорноморський регіон.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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