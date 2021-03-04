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Німеччина продовжила, але пом'якшила локдаун через COVID-19

4 березня, 04:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Німці зможуть раз на тиждень безкоштовно тестуватися на коронавірус

Уряд Німеччини в середу заявив про продовження локдауну через коронавірус у країні до 28 березня.

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Про це повідомляє DW з посиланням на спільне рішення канцлер ФРН Ангели Меркель і керівників 16 федеральних земель.

Водночас федеральна і земельна влада домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження: відкриються книжкові та квіткові магазини, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

Також вирішили пом'якшити обмеження на особисті контакти: дозволять зустрічі до п'яти осіб із двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

При цьому непродуктові магазини, готелі, ресторани та інші заклади залишаються зачиненими. Їх можуть відкрити в разі зниження рівня поширення COVID-19 до 50 нових випадків на 100 тисяч людей за тиждень.

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З наступного тижня всі громадяни Німеччини зможуть раз на тиждень безкоштовно здавати експрес-тест на коронавірус.

Зазначається, що ухвалені рішення мають рекомендаційний характер – влада федеральних земель може сама послаблювати або посилювати карантинні обмеження залежно від розвитку епідеміологічної обстановки в регіоні.

Нагадаємо, незважаючи на початок вакцинації в Європі, країни продовжують подовжувати і вводять нові обмежувальні заходи, покликані стримати поширення коронавірусу. Зокрема про посилення докдауну 1 березня заявили Фінляндія і Естонія .

Ми також повідомляли, що уряд Словаччини заявив про посиленняз середи, 3 березня, протиепідемічних заходів у зв'язку з коронавірусом і запровадження обмежень на пересування громадян.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Німеччина карантин Ангела Меркель коронавірус локдаун
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