Німеччина досі вірить у діалог з Росією і проти посилення санкцій

Німеччина виступає проти посилення санкційного тиску на Росію і незважаючи на "дуже погані" відносини, вважає, що з Кремлем необхідно розмовляти.
Про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив у інтерв'ю телеканалу ARD, передає DW.
На думку голови німецького МЗС саме у зв'язку з напруженням у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією.
"Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими", – впевнений Маас.
Він додав, що треба розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках", що зараз "особливо стосується Росії".
Міністр висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі, оскільки вважає, що дуже вони не допоможуть, а призведуть до зворотного. На його думку досить уже запроваджених і постійно подовжуваних санкцій через окупацію Росією Криму та в зв'язку з отруєнням Навального.
Водночас Маас радий, що російський уряд ухвалив пропозицію президента США Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним.
"Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений в тому, щоб постійні провокації і конфронтації перетворилися на серйозне протистояння", – впевнений міністр.
Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину до міжнародного моніторингу відведення російських військ. Він вважає, що важка російська техніка залишається біля українських кордонів, а глава Кремля Володимир Путін маскує наміри.
Тим часом у США заявили, що зберігають за собою право запровадити додаткові санкції проти Росії у майбутньому.
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