Німеччина досі вірить у діалог з Росією і проти посилення санкцій

Гайко Маас вважає, що дуже жорсткі санкції не допоможуть щодо Кремля, а призведуть до зворотного

Німеччина виступає проти посилення санкційного тиску на Росію і незважаючи на "дуже погані" відносини, вважає, що з Кремлем необхідно розмовляти.

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Про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив у інтерв'ю телеканалу ARD, передає DW.

На думку голови німецького МЗС саме у зв'язку з напруженням у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією.

"Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими", – впевнений Маас.

Він додав, що треба розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках", що зараз "особливо стосується Росії".

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Міністр висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі, оскільки вважає, що дуже вони не допоможуть, а призведуть до зворотного. На його думку досить уже запроваджених і постійно подовжуваних санкцій через окупацію Росією Криму та в зв'язку з отруєнням Навального.

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Водночас Маас радий, що російський уряд ухвалив пропозицію президента США Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

"Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений в тому, щоб постійні провокації і конфронтації перетворилися на серйозне протистояння", – впевнений міністр.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину до міжнародного моніторингу відведення російських військ. Він вважає, що важка російська техніка залишається біля українських кордонів, а глава Кремля Володимир Путін маскує наміри.

Тим часом у США заявили, що зберігають за собою право запровадити додаткові санкції проти Росії у майбутньому.

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