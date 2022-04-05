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Німеччина висилає 40 російських дипломатів із країни

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 02:38
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Уряд вирішив вжити нових заходів у відповідь на різанину в Бучі
У середині березня спецслужби Німеччини склали списки російських дипломатів.
У середині березня спецслужби Німеччини склали списки російських дипломатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про висилку 40 російських дипломатів із країни.

Про це пише Spiegel.

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Дії Німеччини

Як зазначається, після "бурхливих роздумів" уряд Німеччини вирішив вжити нових заходів проти Росії у відповідь на різанину в Бучі.

"У понеділок вдень Федеральне міністерство закордонних справ викликало посла Росії. У ході короткої бесіди йому було повідомлено, що 40 російських дипломатів оголошені небажаними особами в країні і мають залишити Німеччину протягом п'яти днів", – пише видання.

Крім цього, Бербок заявила, що фотографії з Бучі свідчать про "неймовірну жорстокість російського керівництва і тих, хто йде за його пропагандою".

Вона прокоментувала рішення про висилку великої кількості російських дипломатів, сказавши, що "тут у Німеччині вони щодня працювали проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства". Як зазначається, ще в середині березня спецслужби склали списки російських дипломатів, які прямо чи опосередковано працюють на різні російські спецслужби в Німеччині.

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За словами Бербок, як зазначає видання, російські служби в Німеччині "можуть планувати дії проти українських біженців або принаймні шпигувати за ними". Міністр назвала роботу відісланих дипломатів "загрозою для тих, хто приходить до нас за захистом".

Нагадаємо, російський опозиційний громадський діяч Альфред Кох заявив, що після звірств окупантів у Бучі міністра оборони Німеччини Крістіну Ламбрехт можуть відправити у відставку через гальмування постачання озброєння.

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