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Німеччина закрила повітряний простір для літаків із Росії

2 червня, 22:02

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Раніше німецький авіаперевізник Lufthansa був змушений скасувати рейси в обхід Білорусі через відсутність дозволу російської влади

/ Фото: Flickr

Німеччина попередньо закрила свій повітряний простір для літаків таких російських авіакомпаній, як "Аерофлот" і S7. Відповідне рішення було ухвалене після скасування польотів німецького авіаперевізника Lufthansa у Росію через відсутність дозволу Москви.

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Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства транспорту та цифрової інфраструктури ФРН, передає DW.

У німецькому міністерстві пояснили, що повітряний простір Німеччини знову відкриють для російських авіакомпаній, як тільки РФ видасть дозвіл на польоти Lufthansa.

Кількома годинами раніше Lufthansa змушена була скасувати заплановані на 2 червня рейси з Франкфурта-на-Майні в Москву і назад і з Франкфурта у Санкт-Петербург і назад "через відсутність узгодження з владою" Росії.

"Ми поінформували пасажирів і, звичайно, шкодуємо через завдані незручності" , – заявив представник компанії.

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Рейси мали виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, 27 травня після того, як багато країн і авіакомпаній відмовилися здійснювати рейси через білоруський повітряний простір, Росія заборонила влітати у свій простір літакам, які облітають Білорусь. Тоді були скасовані рейси в Москву з Відня і Парижа.

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