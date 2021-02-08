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Очільниця Єврокомісії просить ЄС поділитися вакциною з Україною

8 лютого, 13:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прохання Урсули фон дер Ляйен не стосується ліків в рамках програми COVAX

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до країн-членів Європейського союзу з проханням пожертвувати частину вакцин від коронавируса Україні.

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Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", який відкрився 8 лютого в Києві

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"Завдяки COVAX лікарі і медперсонал України отримають перші вакцини вже цього місяця, ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа. ЄС – найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємося. І ще на додачу до COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, як раніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчими днями до України надійдуть 117 тисяч доз вакцини за міжнародною програмою COVAX – нею робитимуть щеплення медикам. Пізніше почнуться поставки 2,2 млн доз препарату від AstraZeneca.

Ми також писали, що уряд підписав з фармкомпаніями AstraZeneca і Novavax контракти на поставку 12 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

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