Русский
$ 27,53
33,57
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Глава Європарламенту закликав посилити санкції проти чиновників РФ

30 травня, 15:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сассолі запропонував розмістити фотографії Протасевича у всіх аеропортах країн ЄС

/ Фото: AFP

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі вважає, що примусова посадка літака в Білорусі сприяє зміцненню відносин Мінська з Москвою, і закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

Реклама

Про це він сказав в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, передає DW.

"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", – сказав політик.

Також він зазначив, що відносини ЄС і Росії дуже напружені, зокрема, і через отруєння та тюремне ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також через конфлікт на сході України. На підтримку затриманого в Мінську Романа Протасевича Сассолі запропонував розмістити його фотографії у всіх аеропортах країн ЄС.

В тренді
У Росії лопнув батут з дітьми – вони перелетіли через паркан на рейки (відео)

Нагадаємо, РФ оголосила персоною нон грата кількох європейських чиновників, серед яких віцепрезидент Європейської комісії Віра Юрова і глава Європарламенту Давид Сассолі.

Реклама

Також Міністерство закордонних справ РФ оголосило персоною нон грата двох співробітників посольства Болгарії.

Крім того, раніше МЗС Болгарії оголосило персоною нон грата двох російських дипломатів і поставило вимогу покинути країну через причетність до організації шпигунської мережі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовуютьРосія
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)Інші країни
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкоюЄвросоюз
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній БілорусіЄвросоюз
"Незаконний угон". Голова Ryanair написав режиму Лукашенка жорсткого листаЄвросоюз
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над БілоруссюСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти