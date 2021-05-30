Глава Європарламенту закликав посилити санкції проти чиновників РФ

/ Фото: AFP

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі вважає, що примусова посадка літака в Білорусі сприяє зміцненню відносин Мінська з Москвою, і закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

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Про це він сказав в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, передає DW.

"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", – сказав політик.

Також він зазначив, що відносини ЄС і Росії дуже напружені, зокрема, і через отруєння та тюремне ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також через конфлікт на сході України. На підтримку затриманого в Мінську Романа Протасевича Сассолі запропонував розмістити його фотографії у всіх аеропортах країн ЄС.

Нагадаємо, РФ оголосила персоною нон грата кількох європейських чиновників, серед яких віцепрезидент Європейської комісії Віра Юрова і глава Європарламенту Давид Сассолі.

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Також Міністерство закордонних справ РФ оголосило персоною нон грата двох співробітників посольства Болгарії.

Крім того, раніше МЗС Болгарії оголосило персоною нон грата двох російських дипломатів і поставило вимогу покинути країну через причетність до організації шпигунської мережі.