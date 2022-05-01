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Глава МЗС Німеччини назвала головну умову для зняття санкцій із РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 14:59
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Світ на умовах, які диктуватиме Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні Європі
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що лише виведення всіх російських солдатів із України може стати передумовою для зняття санкцій проти РФ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Bild am Sonntag.

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"Припинення вогню може бути лише першим кроком. Нам зрозуміло, що санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Світ на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів", – сказала Бербок.

Міністр додала, що не довіряє жодним обіцянкам президента РФ Володимира Путіна.

"Мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, немає шляху назад до періоду до 24 лютого. Ми більше ніколи не можемо покладатися лише на обіцянки Путіна", – сказала вона.

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Бербок наголосила, що партнери мають сприяти посиленню України, щоб вона могла також вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Адже саме українці гинуть у цій війні і їм загрожують пригнічення та тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", – підсумувала вона.

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