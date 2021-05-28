"Незаконний угон". Глава Ryanair написав режиму Лукашенка жорсткого листа

Глава авіакомпанії вилаяв режим Лукашенка за "нелегальне і негоже" викрадення літака й пасажирів, що ним летіли

Літак Ryanair приземлився в Вільнюсі. Фото Andrius Sytas/Reuters

У ірландській авіакомпанії Ryanair вважають примусову посадку свого літака білоруською владою в Мінську "незаконним і навмисним угоном".

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Про це повідомляє Wall Street Journal.

Журналісти видання ознайомилися з листом, який генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі надіслав очільнику департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі Артему Сікорському.

"Пан О'Лірі охарактеризував цей інцидент як "незаконне і умисне" викрадення і "нелегальний і негожий вчинок", – пише видання.

Також очільник Ryanair звинуватив білоруську владу в брехні. У своєму листі він пише, що після погрози про вибух бомби на борту лайнера білоруські диспетчери відмовилися зв'язатися з Ryanair, навіть незважаючи на відповідне прохання командира літака.

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Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

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Нагадаємо, що Міжнародна організація цивільної авіації вже ініціювала розслідування інциденту. Доповідь з результатами планують представити до 25 червня.