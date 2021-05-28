Русский
$ 27,53
33,57
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

"Незаконний угон". Глава Ryanair написав режиму Лукашенка жорсткого листа

28 травня, 00:11

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Глава авіакомпанії вилаяв режим Лукашенка за "нелегальне і негоже" викрадення літака й пасажирів, що ним летіли

Літак Ryanair приземлився в Вільнюсі. Фото Andrius Sytas/Reuters

Літак Ryanair приземлився в Вільнюсі. Фото Andrius Sytas/Reuters

У ірландській авіакомпанії Ryanair вважають примусову посадку свого літака білоруською владою в Мінську "незаконним і навмисним угоном".

Реклама

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Журналісти видання ознайомилися з листом, який генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі надіслав очільнику департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі Артему Сікорському.

"Пан О'Лірі охарактеризував цей інцидент як "незаконне і умисне" викрадення і "нелегальний і негожий вчинок", – пише видання.

В тренді
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Протасевича затримали 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

Також очільник Ryanair звинуватив білоруську владу в брехні. У своєму листі він пише, що після погрози про вибух бомби на борту лайнера білоруські диспетчери відмовилися зв'язатися з Ryanair, навіть незважаючи на відповідне прохання командира літака.

Реклама

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що Міжнародна організація цивільної авіації вже ініціювала розслідування інциденту. Доповідь з результатами планують представити до 25 червня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовуютьРосія
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)Інші країни
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкоюЄвросоюз
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній БілорусіЄвросоюз
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновокЕкономіка
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над БілоруссюСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти