"Головний контрабандист". Німеччина взялася за міграційний терор Лукашенка

Білорусь придумала нову зброю проти Євросоюзу – почала перекидати на кордон тисячі мігрантів

Лукашенко розлютив німців. Колаж "Сьогодні"

У Німеччині почали розслідувати можливу причетність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до масового напливу мігрантів до Євросоюзу через білоруську територію. Про це повідомляє німецьке видання BILD am Sonntag.

Німці у своєму розслідуванні називають Лукашенка "головним контрабандистом", який нібито займається перекиданням нелегалів на кордон Білорусі і ЄС.

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У статті йдеться про те, що після прибуття мігрантів до Мінська білоруські прикордонники їх перевозять на кордон з Польщею, звідки нелегали добираються до Німеччини. Зазначається, що тільки із серпня за такою схемою в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів.

Ці люди цілком легально за студентськими візами приїжджають до Білорусі з таких країн, як Ірак, Сирія, ОАЕ, Ліван, Йорданія, Туреччина, але їх відразу відправляють в ЕС.

Міграційний терор