"Головний контрабандист". Німеччина взялася за міграційний терор Лукашенка

У Німеччині почали розслідувати можливу причетність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до масового напливу мігрантів до Євросоюзу через білоруську територію. Про це повідомляє німецьке видання BILD am Sonntag.
Німці у своєму розслідуванні називають Лукашенка "головним контрабандистом", який нібито займається перекиданням нелегалів на кордон Білорусі і ЄС.
У статті йдеться про те, що після прибуття мігрантів до Мінська білоруські прикордонники їх перевозять на кордон з Польщею, звідки нелегали добираються до Німеччини. Зазначається, що тільки із серпня за такою схемою в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів.
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Ці люди цілком легально за студентськими візами приїжджають до Білорусі з таких країн, як Ірак, Сирія, ОАЕ, Ліван, Йорданія, Туреччина, але їх відразу відправляють в ЕС.
Міграційний терор
- На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
- Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
- Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.