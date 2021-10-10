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"Головний контрабандист". Німеччина взялася за міграційний терор Лукашенка

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 12:53
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Білорусь придумала нову зброю проти Євросоюзу – почала перекидати на кордон тисячі мігрантів
Лукашенко розлютив німців. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко розлютив німців. Колаж "Сьогодні"

У Німеччині почали розслідувати можливу причетність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до масового напливу мігрантів до Євросоюзу через білоруську територію. Про це повідомляє німецьке видання BILD am Sonntag.

Німці у своєму розслідуванні називають Лукашенка "головним контрабандистом", який нібито займається перекиданням нелегалів на кордон Білорусі і ЄС.

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У статті йдеться про те, що після прибуття мігрантів до Мінська білоруські прикордонники їх перевозять на кордон з Польщею, звідки нелегали добираються до Німеччини. Зазначається, що тільки із серпня за такою схемою в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів.

Ці люди цілком легально за студентськими візами приїжджають до Білорусі з таких країн, як Ірак, Сирія, ОАЕ, Ліван, Йорданія, Туреччина, але їх відразу відправляють в ЕС.

Міграційний терор

  • На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
  • У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
  • Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
  • Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.

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