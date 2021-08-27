Головний парламентер по Brexit Мішель Барньє вирішив балотуватися в президенти Франції

Мішель Барньє пообіцяв поважати французів і змусити світ поважати Францію

Мішель Барньє: у квітні 2022 року французи будуть обирати нового президента. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр закордонних справ Франції, екс-єврокомісар і колишній головний парламентер Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє вирішив висунути свою кандидатуру у президенти країни на майбутніх навесні 2022 року виборах. Про це він заявив в прямому ефірі телеканалу TF1 у четвер, 26 серпня.

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"Так, я прийняв рішення бути кандидатом на президентських виборах в квітні майбутнього року. Менше ніж через 8 місяців французи обиратимуть свого нового президента", – сказав Барньє.

За його словами, настав "вимогливий та серйозний час".

"І світ, який нас оточує, – це небезпечний світ. Ми це бачимо в цей самий момент в Кабулі. І це крихкий і несправедливий світ. Це видно з кліматичних змін і тим катастроф, які вони тягнуть в нашій країні", – додав Барньє.

Він вказав на "безліч страждань і несправедливості, безліч розколів".

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"У ці важкі часи я прийняв рішення. Я рішуче налаштований висунути себе в президенти примирення Франції, який буде поважати французів і змусить поважати Францію", – підкреслив політик.

Барньє представлятиме правоцентристську партію "Республіканці".

Тим часом чинний президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з офіційним візитом. Попередньо він прибуде в нашу країну до кінця цього року.

Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що в Парижі "карантинний" план Макрона привів до погромів.