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Керівника МОЗ Румунії, що потрапив у скандал через маску, звільнили

14 квітня, 16:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прем'єр Кицу звільнив міністра Влада Войкулеску, якого в цьому місяці застали без маски в громадському місці

Прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу звільнив міністра охорони здоров'я Влада Войкулеску, який два тижні тому потрапив в скандал через відсутність маски у громадському місці.

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Про це повідомляє Digi24.

Відповідне рішення було прийнято після наради з віце-прем'єром Даном Барною. Кицу запропонував йому очолити МОЗ до призначення наступного міністра, але той відмовився.

Влад Войкулеску. Фото: facebook.com/VladVoiculescu.ro

Влад Войкулеску. Фото: facebook.com/VladVoiculescu.ro

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Крім того, була звільнена і держсекретар міністерства охорони здоров'я Андреа Молдован, яка без відома прем'єра напередодні опублікувала нові критерії для карантину в країні.

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На цьому тлі політичний блок USR PLUS, представником якої був Войкулеску, пригрозив вийти з парламентської коаліції.

Проте президент Клаус Йоханніс вже підписав указ про звільнення глави МОЗ від його повноважень.

Влад Войкулеску очолював Міністерство охорони здоров'я Румунії з 2016 року, але останнім часом між ним і Кицу росла напруга. Прем'єр вимагав від міністра пояснити, як його міністерство підготувалося до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Отже, він поповнив список інших міністрів охорони здоров'я Східної Європи, які останнім лишилися без роботи. Так, в Чехії відправили у відставку Яна Блатни, який виступав проти реєстрації в країні російської вакцини "Супутник V", до того як її схвалить Євросоюз.

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А в березні теж через скандал довкола "Супутника V" у відставку подав міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайкі.

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Румунія відставка Міністр охорони здоров'я
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