Голодомор 2.0: Росія оголосила Європі безшумну війну

Кремль використовує їжу як безшумну зброю війни. РФ винна у продовольчій кризі у світі.
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.
Подробиці
"Кремль використовує їжу як безшумну зброю війни. Ми маємо рішуче протистояти російській пропаганді про ціни на продукти харчування та добрива. Небезпечні "Голодні ігри" Росії несуть повну відповідальність за глобальну продовольчу кризу", — сказав Мішель.
The #Kremlin is using food as a silent weapon of war.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 26, 2022
We must vigorously counter Russias propaganda about food and fertilizer prices.
Russias dangerous Hunger Games is solely responsible for the global food crisis.#G7@G7pic.twitter.com/xoecXlFgdM
Росія "за кілька годин" від тотального краху
У понеділок вранці, 27 червня, РФ зобов'язана оголосити дефолт, оскільки пільговий період для її пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, спливає саме цього дня.
Ракетний удар по Києву
Як стверджує видання Bloomberg, офіційної заяви не буде, і Росія вже заперечує призначення.
"Але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться дефолт, згідно з документами облігацій", – зазначає видання.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін продає нафту на Захід за допомогою Грузії. Також ми писали, що Британія дала відповідь на "хотілки" РФ щодо зернової кризи.