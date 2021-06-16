Голоси в голові наказали з'їсти мати: іспанському канібалові винесли вирок

28-річний людожер задушив матір після сварки, а потім два тижні харчувався її тілом сам і годував останками свою собаку

Альберто Санчес Гомес розкаявся в убивстві матері, але присяжні залишилися невблаганні. Фото: колаж "Сьогодні"

Іспанський суд засудив чоловіка майже до 15,5 років позбавлення волі за вбивство і поїдання останків своєї матері два роки тому.

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Про це повідомляє Daily Mail.

28-річного Альберто Санчеса Гомеса заарештували в лютому 2019 року, після того, як навколо будинку його матері на сході Мадрида виявили виявили частини тіла жінки. Деякі з них були упаковані в пластикові контейнери.

Виявилося, що поліцію викликав приятель Марії Соледад Гомес, який занепокоївся тим, що вона давно не відповідала на його дзвінки. Виявилося, що саме їй і належали частини тіла.

Поліції, яка прибула до його дому, Альберто Гомес заявив, що після сварки з матір'ю він її задушив, після чого розчленував і два тижні їв частини її тіла сам і годував ними собаку.

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Підсудний розкаявся і заявив, що під час вбивства і канібалізму відчував "психічний напад" – мовляв, вбити матір йому наказали "голоси сусідів, знайомих і знаменитостей" в голові. Крім того, чоловік стверджує, що не пам'ятає, як різав і їв частини тіла жінки.

Однак на суд присяжних його доводи не вплинули. Вони засудили його до 15 років в'язниці за вбивства і ще п'яти місяців за осквернення трупа.

Крім того, йому доведеться виплатити своєму братові 60 тисяч євро в якості компенсації.

Нагадаємо, що по 15 років отримали також батько і син, яких визнали винними у вбивстві і поїданні останків чоловіка у Харкові.

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