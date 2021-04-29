Відсторонення Гончаренка від виступів у ПАРЄ: Україна заявила про небезпеку (оновлено)

Раніше глава російської делегації Петро Толстой поскаржився на різкі висловлювання на адресу президента РФ Володимира Путіна з боку нардепа

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи глибоко розчарована рішенням про відсторонення її члена, народного депутата Олексія Гончаренка на три місяці від виступів у ПАРЄ через донос російського делегата і вбачає в цьому небезпеку для свободи слова.

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Про це йдеться у її заяві, зокрема опублікованій у Facebook.

Особливо в Україні здивовані тим фактом, що рішення ухвалене на підставі поста депутата у соцмережах.

"Ми вважаємо причину такого рішення щонайменще – дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення – небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соцмережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї", – йдеться в заяві.

Українська делегація також закликала Парламентську асамблею боротися з подвійними стандартами і не залишатися осторонь від усіх випадків порушень статутних зобов'язань держав-членів, а також регламентних процедур.

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27 квітня стало відомо, що представники України Олексія Гончаренка відсторонили від виступів в ПАРЄ на три місяці.

"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого щодо ситуації на зимовій сесії", – написав політик у Telegram.

Нардеп також додав, що розгляд скарги від президента організації Хендріка Дамса через український прапор і питання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель перенесли на червень.

Про що йде мова?

28 січня глава російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой поскаржився на різкі висловлювання на адресу президента РФ Володимира Путіна з боку народного депутата Олексія Гончаренка.

"Вважаю неприпустимими ображати країну і ображати президента Росії Володимира Путіна... Це в силах головуючого – не допускати такого", – заявив він.

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Крім того, 20 квітня Гончаренко задав питання Меркель, чи вважає вона російського лідера вбивцею. А під час свого виступу український політик показав прострелений прапор з Донбасу.

"Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Дамс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями", – заявив тоді Гончаренко.