Греція може відкритися для українців вже з 14 травня

Вже з 14 травня цього року Греція може стати доступною для в'їзду туристів з України, але остаточного рішення поки немає.
Про це виданню "Укрінформ" розповів міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.
За його словами, для в'їзду в Грецію українцям необхідно буде надати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, який затвердять в Україні.
Також можна буде пред'являти негативний тест на антиген.
Тих, хто прибуває в країну, планують вибірково тестувати на COVID-19 в аеропортах. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації країни, з якої приїжджає турист.
Також ми писали про те, що через коронавірус кордони ЄС закриті майже для всього світу. Але відкриті для українських заробітчан: зварювальників, токарів і людей, які допоможуть зібрати урожай.
Тим часом Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.
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