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Греція може відкритися для українців вже з 14 травня

12 квітня, 23:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Перед в'їздом в країну громадянам потрібно буде здавати ПЛР-тест або пред'являти негативний тест на антиген

Вже з 14 травня цього року Греція може стати доступною для в'їзду туристів з України, але остаточного рішення поки немає.

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Про це виданню "Укрінформ" розповів міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

За його словами, для в'їзду в Грецію українцям необхідно буде надати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, який затвердять в Україні.

Також можна буде пред'являти негативний тест на антиген.

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Тих, хто прибуває в країну, планують вибірково тестувати на COVID-19 в аеропортах. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації країни, з якої приїжджає турист.

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Також ми писали про те, що через коронавірус кордони ЄС закриті майже для всього світу. Але відкриті для українських заробітчан: зварювальників, токарів і людей, які допоможуть зібрати урожай.

Тим часом Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

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