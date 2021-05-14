Греція відкрила кордони для українців: які документи треба брати

У посольстві підтвердили, що українці можуть сміливо їхати у відпустку до Греції, і назвали умови для в'їзду

Фото: REUTERS/Costas Baltas

Уряд Греції офіційно дозволив в'їзд туристам з України з 14 травня. Відпочити в цій країні можна буде за умови дотримання низки умов.

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Про це повідомили в посольстві України в Греції.

Щоб відпочити на сонячних грецьких курортах, українцям знадобиться до прибуття в країну заповнити електронну форму PLF (Passenger Locator Form) на сайті грецького уряду – підтвердження заповнення є необхідним проїзним документом.

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Також для всіх мандрівників віком від 5 років знадобиться один з чотирьох документів (англійською мовою із зазначенням особистих даних):

сертифікат про вакцинацію від COVID-19, отриманий не пізніше ніж за 14 днів до поїздки;

довідка про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, видана не більше ніж за 72 години до прибуття в Грецію;

сертифікат про позитивний результат ПЛР-тесту або виявлення антигену до коронавірусу, виданий від 2 до 9 місяців після зазначеної в ньому хвороби;

сертифікат про перенесений COVID-19.

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Пред'явити необхідні документи доведеться і перед посадкою на рейс, і під час проходження прикордонного контролю в Греції.

Нагадаємо, що після 20 травня іспанська влада теж сподівається почати приймати іноземних туристів з третіх країн.