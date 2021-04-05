Греція продовжила обмеження для міжнародних рейсів до 19 квітня

Більшість рейсів з країн, що не входять в ЄС, заборонені

Влада Греції ухвалила рішення продовжити обмеження для мандрівників на внутрішніх рейсах до 12 квітня і на міжнародних рейсах до 19 квітня через зростання кількості нових випадків зараження COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

Згідно з обмеженнями, пасажири, що вилітають в Грецію, повинні отримати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до прибуття і пройти вибіркове тестування на COVID-19.

Всі іноземні мандрівники будуть перебувати на карантині протягом семи днів. Від карантину звільняються тільки мандрівники з Ізраїлю, які були повністю вакциновані щонайменше за два тижні до поїздки.

Більшість рейсів із країн, що не входять у Європейський Союз, заборонені, за винятком 10 країн, зокрема Великої Британії.

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На внутрішніх рейсах дозволені тільки важливі поїздки.

У п'ятницю в Греції було зареєстровано 3080 нових випадків інфікування і 72 смерті. З початку пандемії зафіксовано понад 273 000 випадків захворювання і більш як 8300 випадків смерті.

Нагадаємо, раніше Румунія і Греція планували домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу, щоб відкрити туризм між двома країнами.

Ми також повідомляли, що в Німеччині пообіцяли карантинні привілеїтим, хто зробив щеплення від коронавірусу й у кого виробився імунітет.

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