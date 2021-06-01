Грузія відкрила сухопутні кордони для туристів: куди ще можна планувати відпустку (відео)

З 1 червня правила в'їзду змінили ще кілька привабливих для відпочиваючих країн

Громадяни, що їдуть у справах бізнесу, зможуть відвідати Грузію / Фото: Depositphotos

З 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони для туристів, тепер можна відвідати країну на авто або поїздом.

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У перший день літа правила в'їзду змінили ще кілька привабливих для відпочиваючих країн. Куди ще можна планувати відпустку, дізнавалися журналісти "Сьогодні".

Суттєво послаблює карантинні заходи Туреччина. Відкривають громадські пляжі, парки, музеї, дитячі садки, кафе і ресторани. Повністю знімуть обмеження на міжміське сполучення, а працівники, зокрема держслужбовці, повертаються до звичайного режиму роботи.

Болгарія пускатиме українців за новими правилами – тільки з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до прильоту. Дозволять в'їзд і тим, хто перехворів на коронавірус не більше ніж за півроку до подорожі.

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Румунія теж скасувала заборону на перетин кордону через наземні пункти пропуску. Не потрібно відсиджувати і обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто повністю вакцинувався або перехворів на коронавірус за останні 3 місяці до в'їзду.

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Діти до трьох років можуть в'їжджати в країну без результатів тестування, а ось неповнолітнім від трьох до 16 років необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Відео: Сьогодні

Також раніше уряд Греції офіційно дозволив в'їзд туристам з України з 14 травня. Відпочити в цій країні можна буде при дотриманні низки умов.