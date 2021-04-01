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Хорватія відкрила кордони для вакцинованих туристів, але вимагає доказів

1 квітня, 02:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Незареєстровані у ЄС вакцини теж котируються

Хорватія дозволила в'їзд з 1 квітня іноземцям, які пройшли вакцинацію від коронавірусу і можуть довести це.

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Про це в середу заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, передає DW.

Також у Хорватію планують пускати іноземців, які зможуть довести, що вони перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців або за наявності негативного ПЛР або антиген-тесту.

Раніше для в'їзду в країну потрібно було надати свіжий негативний ПЛР-тест або провести десять днів у карантині.

При цьому, за словами Божиновича, пускати до країни будуть і тих, хто вакцинувався російською і китайською вакцинами, незважаючи на те що вони не схвалені в Євросоюзі.

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"Хорватія готова адаптуватися до майбутніх правил подорожей по всьому ЄС", – підкреслив хорватський міністр.

Нагадаємо, у Сербії почали вакцинувати від коронавірусу жителів сусідніх країн, які спеціально для цього приїхали в Белград на вихідні.

Ми також повідомляли, що з 1 квітня Кіпр відкрив кордони для туристів з України- за негативного тесту на COVID-19 тепер можна потрапити в країну без самоізоляції.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Хорватія туристи вакцинація в'їзд коронавірус
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